صعود للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 31 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7642 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1641 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8809 دينار، والدولار الكندي 3.5511 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2533 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2694 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2971 دينار، والدينار التونسي 1.5586 دينار، والدرهم المغربي 0.4676 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: