المركزي: الدولار والدينار التونسي يرتفعان والإسترليني يتراجع

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، إلى 4.76 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار مقابل 5.89 دينار أمس، بينما ثبت سعر اليورو عند 5.16 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 د‫ينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: