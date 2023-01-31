الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار تستعرض نشاط الشركة للعام 2022

الوطن|رصد

عقد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أعضاء الجمعية العمومية اليوم الاثنين في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، ورئيس هيئة المراقبة للشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة نشاط الشركة للعام 2022، والبرامج المستقبلية والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2023، بالإضافة لخطط الشركة التي تستهدف تحقيقها لمعظم شركات القطاع، والارتقاء بمستوى أداء العمل والحرص على تطبيق نظم ولوائح السلامة العامة.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة بالجهود المبذولة من لجنة إدارة الشركة وكل العاملين بها على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي مرت بها من تخريب وتدمير للعديد من الأجهزة والمعدات والحفارات، مؤكدًا على أهمية تطوير عمليات الحفر وصيانة الأجهزة لزيادة إنتاج الآبار والإسراع باستكمال الآبار المتعاقد عليها من قبل شركات القطاع.

من جهته أكد رئيس لجنة إدارة الشركة عزم العاملين بها على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات ولتكون الشركة في مصاف الشركات العالمية، على الرغم من الصعاب التي تعانيها الشركة.