سرت تشرّع في تقنية الحقول الذكية لأول مرة في تاريخ الصناعة النفطية في ليبيا

سرت 31 يناير 2023 (وال)- شرّعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في تطبيق تقنيات الحقول الذكية لأول مرة في تاريخ الصناعة النفطية في ليبيا

وتهدف هذه التقنيات إلى تطبيق إدارةٍ أكثر كفاءة لجميع عمليات الإنتاج عبر تدفق المعلومات، بسرعة فائقة من الآبار إلى غرف المراقبة والتحكم.

وذكرت الشركة على موقعها الرسمي، أن هذه التقنية ستتيح الفرصة لتحسين وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة، لاسيما عند استخدامها في الحقول مترامية الأطراف مثل حقل زلطن.

وأشرف على تنفيذ هذه التقنية “مصطفى هماد” عضو مجلس الإدارة للعمليات، رفقة فريق متخصص ضم مهندسين وفنيين من مختلف الإدارات والاقسام بالشركة.

يذكر أن هذه التقنية توفر الوقت والجهد، ويتجنب من خلالها مشغل هذه الآبار الكثير من التدخلات والزيارات الميدانية للآبار، مما ينعكس إيجابياً وبطرق مباشرة أو غير مباشرة على تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية وإدارة الموارد البشرية بفعالية أكبر.(وال _ سرت)

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