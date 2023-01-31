جهاز استثمار مياه النهر الصناعي يكرم مؤسس مشروع مشتل القرضابية بسرت

سرت 31 يناير 2023 (وال) _ كرم جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي المنطقة الوسطى، المؤسس الأول لمشروع مشتل القرضابية الإنتاجية بسرت المهندس عبد الرحمن محمد عيسى الزكراوي، وذلك على مجهوداته الكبيرة التي بذلها لأكثر من 10سنوات متواصلة بالنجاح.

وحضر التكريم بحسب المكتب الإعلامي للجهاز، مدير إدارة الإنتاج والاستثمار الزراعي، و مراقب مشروع مشتل القرضابية الإنتاجي، وعدد من المهندسين والفنيين بالمشروع.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية ذكر المؤسس الأول عبد الرحمن الزكراوي: التكريم استلمه بالنيابة عني يوم الأحد في مدينة سرت، زملائي و أصدقائي وأخواتي الذين تشرفت بالعمل معهم، وكانوا الوسام الذي أحمله معي أين ما ذهبت، نظرا لوجودي في مدينة بنغازي.

وتابع الزكراوي: أشكر كل من سعى في هذا التكريم الذي تعجز الكلمات عن وصفه وتضيع العبارات أن توفيهم حقهم، كما أشكر مدير إدارة الإنتاج الزراعي، و رئيس لجنة الإدارة بالجهاز شعيب مفتاح بن شرادة. (وال _ سرت) ه ع

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