ديوان المحاسبة والوطنية للنفط يكلفان مكتب استشاري لفحص وتدقيق الاتفاقيات والعقود

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الاثنين، 30 يناير 2023مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات.

وأكد شكشك خلال الاجتماع أن قطاع النفط محل اهتمام ومتابعة باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المحروقات أكد شكشك على ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

من جانبه أكد بن قدارة التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح.

كما اتفق الجانبان على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها.