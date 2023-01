صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بلحيق” عن صدور العدد الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ 16_1_ 2023، بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2011، الذي ينص على تنظيم الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب، وجاء ذلك بأمر من رئيس المجلس “عقيلة صالح”.

وأوضح “بلحيق” بأن الجريدة الرسمية في عددها الأول للعام 2023، احتوت على 3 قوانين صادرة عن المجلس النواب، ومنها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، و المعاملات الإلكترونية، وقانون رقم 10 للعام 2022 بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011، والذي ينص على تنظيم الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها للمجلس.

The post “بلحيق”: صدور العدد الأول من الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها للنواب appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا