شركة سرت تشرع في تطبيق تقنيات الحقول الذكية في الآبار النفطية

شرعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في تطبيق تقنيات الحقول الذكية، بهدف إدارةٍ أكثر كفاءة لجميع عمليات الإنتاج عبر تدفق المعلومات بسرعة فائقة من الآبار إلى غرف المراقبة والتحكم، وذلك لأول مرة عبر تاريخ الصناعة النفطية الليبية.

وأوضحت شركة سرت، أن هذه التقنية ستتيح الفرصة لتحسين وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما عند استخدامها في الحقول مترامية الأطراف مثل حقل زلطن.

كما توفر هذه التقنية الوقت والجهد ، ويتجنب من خلالها مشغل هذه الآبار الكثير من التدخلات والزيارات الميدانية للآبار.