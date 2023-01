قال المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي”محمد كريم” في تصريح خاص لقناة “تبادل” اليوم الثلاثاء، بإن اعمال الشركة مستمرة في شفط مياه الامطار في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية.

وأكد “كريم” بأن تم حل المختنقات في بعض المناطق ومنها صياد، و الماية ، الغرارات و عين زارة ، مشروع الهضبة ، البيفي ،واجدابيا ، سرت، وكذلك حل المختنقات في المناطق التي توجد بها بنية تحتية في حينها داخل الأحياء والمدن.

The post “محمد كريم” لتبادل: شركة المياه والصرف الصحي مستمرة بعملها في شفط مياه الامطار على أغلب المناطق appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا