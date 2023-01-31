خاص.. الدبيبة يُصدر قرارًا بتسمية “الشتيوي السويحلي” وكيلاً لوزارة النفط والغاز للشؤون الفنية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ( 55 ) لسنة 2023 ميلادية، بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز .
حيث نص القرار على أن يُسمى “الشتيوي عبدالرحمن السويحلي” وكيلاً لوزارة النفط والغاز للشؤون الفنية .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ( 55 ) لسنة 2023 ميلادية، بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز .
حيث نص القرار على أن يُسمى “الشتيوي عبدالرحمن السويحلي” وكيلاً لوزارة النفط والغاز للشؤون الفنية .
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