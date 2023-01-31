إرجاع التيار الكهربائي لعدد من مناطق الجبل الأخضر وتواصل أعمال العمرة في محطة شمال بنغازي

أكدت الشركة العامة للكهرباء أمس الإثنين 30 يناير 2023،إرجاع التيار الكهربائي، بعدد من مناطق الجبل الأخضر، عقب إصلاح العطب وإرجاع التيار الكهربائي على الخطوط المتضررة في المنطقة الشرقية، جراء الطقس البارد وسقوط الغيث النافع بغزارة، عقب إصلاح العطب الذي حصل صباح بدائرة القوارشه/ مراوة رقم 1 جهد 220 كيلو فولت.

كما قام فريق مختص من مديري الشركة، بزيارة لمحطة شمال بنغازي المزدوجة، للوقوف على أعمال المحطة وسريان عملها و قدرتها الإنتاجية، ومواعيد انتهاء العمرات الجسيمة على بعض وحدات التوليد .