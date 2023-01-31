اقتصاد

مصرف الجمهورية يتابع الاتفاقية المبرمة مع شركة مايكروسوفت

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لقناة تبادل عقد نائب مدير العام “نوري أبوفليجة” اجتماع مع أعضاء مشروع منتجات مايكروسوفت، لمناقشة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المشروع و لوضع خطة زمنية للمرحلة القادمة من المشروع.

وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لمشاريع التطوير و متابعة تنفيذها حسب الخطط الموضوعه وفق الاتفاقية المبرمة بين المصرف وشركة مايكروسوفت.

The post مصرف الجمهورية يتابع الاتفاقية المبرمة مع شركة مايكروسوفت appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة تبادل

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك