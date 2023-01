مصرف الجمهورية يتابع الاتفاقية المبرمة مع شركة مايكروسوفت

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لقناة تبادل عقد نائب مدير العام “نوري أبوفليجة” اجتماع مع أعضاء مشروع منتجات مايكروسوفت، لمناقشة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المشروع و لوضع خطة زمنية للمرحلة القادمة من المشروع.

وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لمشاريع التطوير و متابعة تنفيذها حسب الخطط الموضوعه وفق الاتفاقية المبرمة بين المصرف وشركة مايكروسوفت.

