لجنة الإفراجات المالية تؤكد تسوية أوضاع 78 ألف موظف بالمنطقة الشرقية

أكد مصدر خاص بلجنة الإفراجات المالية تسوية أوضاع نحو 78 ألف شخص من المعنيين بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 2014 وحتي 2022.

وقال المصدر لتطبيق بكم الإخباري إن العمل جاري على مطابقة بيانات الأسماء بمنظومتي الأحوال المدنية ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل للتأكد من صحة البيانات وعدم وجود ازدواج وظيفي، مبينا بأن القوائم النهائية ستحال لوزارة المالية في حال توفير المخصصات المالية، مضيفاً بأن اللجنة طابقت خلال الفترة الحالية أكثر من 176 ألف شخص من مختلف القطاعات الإدارية.