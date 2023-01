“الدبيبة” يؤكد على رغبة حكومته في التعاون مع فرنسا في مجال الطاقة البديلة وضرورة دعم فرنسا للانتخابات البرلمانية والرئاسية

اجتمع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء مع “آن جيجوين” مدير شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية والوفد المرافق لها.

وأكدت “جيجوين” خلال اللقاء عودة نشاط سفارة فرنسا في طرابلس وتواجد بعثتها بالكامل، مؤكدة رغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقة والصحة والبنية التحتية.

من جهته أشار “الدبيبة” خلال رغبة الحكومة في التعاون في مجالات الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا الملف ،مؤكداً ضرورة دعم فرنسا لهدف المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لخلق حالة الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

