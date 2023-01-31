مجلس الأعمال التركي الليبي: قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2,4 مليار دولار في 2022 وإجمالي مستحقات الشركات التركية تتجاوز 4 مليارات

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل الثلاثاء، إن إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في عام 2022 بلغت، 2.4 مليار دولار بنسبة تجاوزت 20٪ عن 2021

وقال كرانفيل، في مقابلة مع الرائد، إن إجمالي مستحقات الشركات التركية في ليبيا يتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليارات دولار، مبيناً أنه رغم مرور ثلاث أعوام على توقيع اتفاق مع الجانب الليبي لدفع مستحقات الشركات إلا أن ذلك لم يحدث بعد.

ونوه كرانفيل إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وليبيا قوية باعتبار ليبيا بوابة للقارة الإفريقية وهو ما يجذب رواد الأعمال الأتراك، مشدداً على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الرابط بين ثلاث قارات؛ لينعكس ذلك على اقتصاديات البلدين إيجابياً.

وأضاف كرانفيل أن الاتفاقية البحرية والعسكرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق عام 201‪9 ضمنت للبلدين حقوقهما في البحر المتوسط وهو ما سيفتح للبلدين فرص استثمار جديدة في عدة مجالات.