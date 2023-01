بمشاركة ليبية.. إنطلاق معرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور في الجزائر

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق, إنّ ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور يشكل فرصة لبحث فرص تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا و الدول الافريقية الأخرى.

وأوضح رزيق أنّ الملتقى الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة, هو ثمرة تعاون و تنسيق جزائري – ليبي يهدف لاستطلاع مجالات التعاون و التفاعل و التكامل بين الجزائر و ليبيا و الدول الافريقية في مجال النقل و تجارة العبور.

وأشار رزيق أن الملتقى هو تأكيد جديد على الوعي بأهمية التحديات التي تواجه مستقبل و شعوب و اقتصاديات دول المنطقة لافتا لى مشاركة رجال الاقتصاد و الاعمال في هذا الملتقى.

ودعا رزيق إلى العمل سويا للمساهمة في النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي بالنظر للآفاق الواعدة للمبادلات التجارية الجزائرية الليبية التي تندرج ضمن الديناميكية الجديدة التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال ارساء علاقات اقتصادية و تجارية بينية محكمة.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نوري قطاطي إنّ ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات أثرت بشكل كبير على اغلب الانشطة الاقتصادية، ما يدعو لضرورة تكاثف الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع خطط عمل تساعد على بناء تكامل اقتصادي أفضل.

وتابع قطاطي أنّ وجود الإرادة السياسية التي تهدف الى التطور في عالم التجارة يتطلب منا فتح المجال امام الشركات المحلية و الاجنبية والمستثمرين في المساهمة في تنشيط حركة التجارة و تجارة العبور بين الدول المطلة و المحيطة لليبيا وفق خطة استراتيجية موحدة.

و خلال اليوم الاول من هذا الملتقى, تم التطرق الى العلاقة بين المناطق الحرة وتجارة العبور حيث تم ابراز دور هذه الاخيرة في تنمية المبادلات التجارية بين الدول الافريقية

