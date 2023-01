“شكشك” يناقش مع وزير النفط ملاحظات الوزارة على الاتفاقيات النفطية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الثلاثاء وجهة نظر الوزارة حول الاتفاقيات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط.

كما تناول الاجتماع الذي عُقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة وفق ما نصت عليه القوانين المنظمة لقطاع النفط.

واتفق الطرفان على على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة؛ لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقيات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية.

