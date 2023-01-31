الحكومة تشكل لجنة لوضع استراتيجية لإعمار مدينة مرزق

كشف عضو المجلس التسييري لبلدية مرزق المهدي وردكدو عن تشكيل الحكومة لجنة لوضع استراتيجية إعمار مدينة مرزق وذلك ضمن مشاريع عودة الحياة.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري أن اللجنة تأتي برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وكيل وزارة الأسكان والتعمير ورئيس صندوق اعمار مرزق ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء ومندوب عن مكتب رئيس مجلس الوزراء الجنوب ومندوب عن المجلس الرئاسي.

وأضاف وردكدو بأن الحكومة وعدت في العام 2021 بتمويل صندوق إعمار مرزق بقيمة 500 مليون دينار وفق القرار رقم 43 لسنة 2021 غير أن الصندوق لم يمول بأي قيم مالية حتي الآن.