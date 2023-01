“حمّاد”: المؤسسة الوطنية للنفط حولت الإيرادات النفطية للحكومة “منتهية الولاية” وهي تلعب دورًا محوريا في التفريط بالمال العام

قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حمّاد” اليوم الثلاثاء إن المؤسسة الوطنية للنفط حولت الإيرادات النفطية لحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، متهما المؤسسة بلعب دور محوري في التفريط بالمال العام.

وأكد “حماد” بأن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” قامت بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية، مشيرا إلى أنها لم تكترث بالتعليمات المتكررة الصادرة إليها من الجهات العليا في الدولة بالاحتفاظ بأرصدة بيع النفط في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأضاف بأنه أصدر قرارا بالحجز الإداري على إيرادات بيع النفط، وطالب جميع رؤساء الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية في الدولة بالعمل على إيقاف كافة التعديات على المال العام وإخضاع المعتدين عليه للمحاسبة القانونية

