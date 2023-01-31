مصلحة المطارات تعلن موعد استقبال الرحلات الجوية في مطار أوباري

أعلنت مصلحة المطارات أن نسبة إنجاز أعمال الصيانة بمطار أوباري بلغت 95%.

وذكرت المصلحة في بيان صادر عنها أنه من المقرّر أن يبدأ المطار في استقبال الرّحلات الجوية مع شهر مايو المقبل.

وقالت المصلحة أن أعمال صيانة المهبط وممرّ التوصيل وساحة وقوف الطائرات تسير وفق الخطة الموضوعة لها وتخضع لمتابعة فنية من قبل الإدارات المختصّة والجهات الرّقابية.

يُذكر أن مصلحة الطيران المدني قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء صيانة المرافق الخدمية والمهابط وساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري استعدادا لافتتاحه بعد توقف دام لسنوات. #السبق (بيان)