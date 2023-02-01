تراجع الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الأربعاء 01 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 01 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7599 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1757 دينار، والجنيه الاسترليني 5.865 دينار، والدولار الكندي 3.5746 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2531 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2683 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2959 دينار، والدينار التونسي 1.5586 دينار، والدرهم المغربي 0.4663 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: