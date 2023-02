“الضاوي” يشهد على اليمين القانوني الذي أداه أعضاء المجلس التسيري لبلدية ساحل الجبل الأخضر

شهد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية “سامي الضاوي” يوم الثلاثاء على اليمين القانوني الذي أداه أعضاء المجلس التسيري لبلدية ساحل الجبل الأخضر، وذلك بعد إعادة تشكيل المجلس بتوجيهات من رئيس الحكومة ” فتحي باشاغا” و بقرار وزارة الحكم المحلي رقم 1 لسنة 2023.

ويذكر أن بعد حل المجلس السابق لإنتهاء مدته القانونية تم تشكيل المجلس التسيري الجديد لبلدية ساحل الجبل الأخضر المكون من 7 أعضاء، ليمارس أعماله إلى حين انتخاب مجلس جديد للبلدية وفق احكام قانون 59 لسنة 2012.

