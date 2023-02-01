الدولار والإسترليني يتراجعان.. واليورو يرتفع

الوطن| رصد

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 4.75 دينار، مقابل 4.76 دينار، أمس الثلاثاء، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار مقابل 5.88 دينار أمس، وارتفع اليورو إلى 5.17 دينار مقارنة بـ5.16 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 د‫ينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: