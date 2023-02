“الدبيبة” يؤكد في حال تأخر تنفيذ مشروع اتفاقية ليبيا مع ايطاليا ستنقص القدرة انتاجية للغاز

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، اليوم الاربعاء بمدينة الجميل، بإن تنفيذ مشروع اتفاقية ليبيا مع ايطاليا يعني البلاد ستتحول في عــام 2027 من دولة مصدرَة للغاز إلى دولة مستوردة، ونحن في أَمسِ الحاجةْ لإعادة تفعيل مشروعات الغاز في ليبيا.

وأكد “الدبيبة” بأن الـدراسـات الـرسـمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن الـتأخـر في مشروع الاتفاقية سيسبب نقصا فــي قدرتنا عــلى إنـتاج الغاز، كذلك سيضخ مشروع الاتفاقية استثمارات في ليبيا بثمانية مليارات وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن.

وأوضح “الدبيبة” بأن إدارة الشركة العامة للكهرباء تتابع في المنطقة الشرقية استكمال تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير شبكة الكهرباء، وهذا ما يدل على أن الليبيين اليوم كلهم متفقون على الاستفادة من خدمات الحكومة.

