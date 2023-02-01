“الدبيبة” يعلن الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باِستحقاق 25 ألفْ مستفيد

قال ئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، المنعقد بمدينة الجميل: اليومْ أوجّه الحديث لكل أبناء الشعب الليبي لتقديم صورة واضحةً وواقعية عَنْ الإنجازْ الذي تمَّ بتوقيع ليبيا مع إيطاليا الاتفاقيّةْ النفطيةْ مِن خلال سرد أربـع حقائق أساسيةْ، منها: هــذه الاتفاقية وقعت فـي الأساس منذ عام 2008 وما قمْنا به هو العمل على إعادة تـفعيلها بـعدَ تأخر تنفيذها طوال هذه السنوات، حيث ترتب على هذا التأخير الـتزامات على الطرفـين والتوقيع جاء بعد مفاوضات ماراثونية.

وكذلك نحن اليوم في أَمسِ الحاجةْ لإعادة تفعيل مشروعات الغاز في ليبيا وتطويرها بشكل عاجل لأن الـدراسات الرسـمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن التأخر سيسبب نقصا في قدرتنا عــلى إنـتاج الغاز، إلى جانب التأخر في تنفيذ هذا المشروع يعني أن ليبيا ستتحول في عام 2027 من دولة مصدرَة للغاز إلى دولةْ مستوردة، وأيضاً هذا المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا بثمانية مليارات وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن.

وأضاف بالقول: نوجه الثناء لكل رجال الشركة العامة للكهرباء الذين يواصلون صيانة محطات الكهرباء بمختلف مناطق و ليبيا ويعيدون خطوط النقل المدمرة منذ 10 سنوات، وكذلك الجميع يشهد كيفَ تتابع إدارة الشركة في المنطقة الشرقية استكمال تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير شبكة الكهرباء هذا الأمر يدل على أن الليبيين اليوم كلهم متفقون على الاستفادة من خدمات الحكومة.

وتابع بالقول: علينا التمسك بحق الليبيين في استكمال مشاريع التنمية التي نفذتها الحكومة في كل مناطق ومدن ليبيا، كما يسعدني أن أعلن الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمبادرتنا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باِستحقاق 25 ألفْ مستفيد، وفق نتائج اللجان الفرعية بالبلدياتْ التي سنعْلِنها غدًا.

وختم حديثه قائلاً: رغم كل الصعوباتْ فإننا لم نتوقفْ عن العمل لتنفيذ وعودنا من أجل مواصلة خدمة الليبيِين والأسر المحتاجة، كما أعلن الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق (الزاوية_رأس اجدير).

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