مصلحة المطارات تتفقد أعمال صيانة وتجهيز مطار أوباري المدني

قام مدير إدارة الإنشاءات والمرافق بمصلحة المطارات أمس الثلاثاء 31 يناير 2023، بزيارة لمطار أوباري للوقوف على سير أعمال صيانة المهبط، وممر التوصيل وساحة وقوف الطائرات، المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر مايو القادم 2023 ليصبح المطار قادرا على استقبال الرحلات التجارية والإنسانية .

كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء المبنى الإداري لإدارة المطار، والذي بلغت نسبة إنجازه 95% تقريبا، ويشار إلى أن مصلحة الطيران المدني قد أعلنت في ديسمبر الماضي، استعدادها لافتتاح مطار أوباري بعد توقف دام لسنوات.