“الدبيبة” يعلن عن الانتهاء من المرحلة الاولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باِستحقاق 25 ألفْ مستفي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقد بمدينة الجميل اليوم الاربعاء، عن الانتهاء من المرحلة الاولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باِستحقاق 25 ألفْ مستفيد، وفق نتائج اللجان الفرعية بالبلدياتْ التي سيعلن عنها غدًا الخميس.

وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته رغم كل الصعوبات لم تتوقفْ عن العمل لتنفيذ وعودها من أجل مواصلة خدمة الليبيِين والأسر المحتاجة.

وأكد “الدبيبة” بإن حكومته تشيد بدور البعثة الأممية في ليبيا وجهودها في إرساء السلام، وتشجيعِها لجميع الأطراف على إنجاز القاعدة الدستورية والمضي للانتخابات.

كما أعلن “الدبيبة” خلال جلسة مجلس الوزراء عن الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق الزاوية ورأس اجدير.

وأضاف “الدبيبة” بأن حكومة الوحدة الوطنية تشيد بجهود المفوضيةْ الوطنية العليا للانتخابات وعمل اللجنة المكلفة باستخدام تقنية المعلومات في التحقق مِنْ هويّة الناخب، وذلك من أجل نزاهة الانتخابات القادمة وحمايتها من التزوير.

