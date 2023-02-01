رئيس الحكومة يعلن تفعيل الاتفاقية الموقعة مع إيطاليا وقرب بدء عملية الإقراض الشبابي

أكد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، إعادة تفعيل الاتفاقية النفطية الموقعة مع إيطاليا عام 2008، والتي ستضخ استثمارات في ليبيا بقيمة 8 مليار دولار، وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن.

كما أعلن الدبيبة في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، والمنعقد بمدينة الجميل ،عن استكمال كافة الإجراءات لمشروع توسعة طريق الساحلي (الزاوية – رأس جدير)، وانتهاء المرحلة الأولى من مبادرتي الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة لعدد 25 ألف مستفيد.

و أشاد الدبيبة بمجهودات العاملين بالشركة العامة للكهرباء، لتطوير وصيانة محطات التوليد وأجراء العمرات الجسيمة ، والاستقرار الشبكة العامة خلال الذروة الشتوية.