تعرف على القرارات التي تم الاتفاق عليها اليوم في الاجتماع الوزاري العادي الثاني لسنة 2023‪

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، بمدينة الجميل.

حيث تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، والموافقة على إنشاء فروع لوزارة العدل بنطاق محكمة استئناف درنة تحت اسم (فرع وزارة العدل درنة)، منح الإذن لمصلحة الطيران المدني في استكمال إجراءات الترسية والتعاقد على تنفيذ مشروع توريد (3) محطات رادارية لتسيير الحركة الجوية واستثنائها من شروط توفير خطاب ضمان التأمين الابتدائي (05%) عند تقديم العروض.

كما تم منح الإذن لمصلحة الطرق والجسور في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضرلتنفذ مشاريع خاصة بأعمال الصيانة الطارئة والدورية ببلدية البيضاء، إضافة لمنح الإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيطية والفنية لتنفيذ مشروعي طريق العبور (مصراتة – تمنهت أغاديس) وطريق العبور (بنغازي – الكفرة – السودان) وتخصيص التغطية المالية اللازمة من موازنة 2023م.

فيما تمت الموافقة ايضا على ترفيع المركز الصحي الدافنية إلى مجمع عيادات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركات استشارية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة لمدن (تاجوراء – جنزور – الزاوية – زوارة – الجميل – رقدالين).

وخلص الاجتماع ايضا الموافقة على اعتماد موقع ببلدية عين زارة (معسكر السعداوي سابقاً) مركزا خدميا للمنطقة، واعتماد الملحق رقم 2 المقدم من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بخصوص العقد المبرم مع ائتلاف الشركات المصرية بشأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

وتم منح الإذن لوزارة الثقافة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع الجمهورية التركية، واعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل الليبية و وزارة التشغيل والتكوين التونسية في مجال التشغيل وتبادل الأيدي العاملة والتدريب المهني، والموافقة على نقل تبعية الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب إلى وزارة الشباب.

وأشار الاجتماع المنعقد لمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء في مباشرة إجراءات التفاوض مع شركة ميدليك لتوريد المواد والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار وتأهيل شبكة الإنارة العامة بالمنطقة الوسطى وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الشبكة في مناطق (مصراتة – تاورغاء – أبوقرين – أبونجيم – سرت – الجفرة)، ومنح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد مع شركة (الصناعات الكهربائية) وشركة (ميدلك) لمشروع توريد محطات (11 ك ف )أحادية وثنائية القضبان.

كما تم كذلك اعتماد إعادة تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية إلى معهد منصور الكيخيا للدراسات الدبلوماسية تكريما لشخصية الأستاذ منصور الكيخيا الناشط الحقوقي و وزير خارجية ليبيا ومندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة فترة النظام الملكي، وتكليف جهاز تنمية وتطوير المرافق الادارية odac باستكمال وتطوير مستشفى العجيلات العام، بالاشارة إلى اعتماد نتائج لجنة مبادرة رئيس الوزراء للإقراض والإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة التي سيتم الإعلان عنهم غداً الخميس، وإعطاء الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوريد عدد 2000 جهاز قارئ لغة برايل لأبنائنا فاقدي البصر.

The post تعرف على القرارات التي تم الاتفاق عليها اليوم في الاجتماع الوزاري العادي الثاني لسنة 2023‪ appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا