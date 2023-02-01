بنغازي 1 فبراير 2023 (وال) ـ اجتمعت اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر الرابع للاقتصاد الزراعي، الذي سيُعقد خلال شهر مايو القادم، وذلك بحضور أعضاء اللجنتين في كل من البيضاء وبنغازي وطرابلس وسبها. وتطرق رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور “صالح شعيب” إلى الترتيبات الخاصة باستلام الورقات العلمية ومستخلصاتها وتقييمها. كما نوه ” شعيب” على ضرورة الاستعداد المبكر […]

ظهرت المقالة اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر الرابع للزراعة تعقد اجتماعها وتحدد آخر موعد لقبول الورقات العلمية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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