“المنفي وشكشك” يبحثان مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة في بعض الدول

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة في بعض الدول.

وتناول الاجتماع الذي حضره النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية “لايكو” المشاكل التي تواجه الاستثمارات الليبية في الدول الأفريقية لاسيما موضوع بيع أصول ليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى بالمزاد العلني.

وأكد “المنفي” خلال الاجتماع على ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، موجهاً الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

