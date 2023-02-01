تعرف على أهم القرارات التي تم الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة الجميل

وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ،اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، خلال اجتماعه العادي الثاني لعام 2023، المنعقد بمدينة الجميل، منح الإذن لمصلحة الطيران المدني في استكمال إجراءات الترسية والتعاقد على تنفيذ مشروع توريد (3) محطات رادارية لتسيير الحركة الجوية واستثنائها من شروط توفير خطاب ضمان التأمين الابتدائي (05%) عند تقديم العروض،ومنح الإذن لمصلحة الطرق والجسور في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضرلتنفذ مشاريع خاصة بأعمال الصيانة الطارئة والدورية ببلدية البيضاء.

كما منح مجلس الوزراء الإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيطية والفنية لتنفيذ مشروعي طريق العبور (مصراتة – تمنهت أغاديس) وطريق العبور (بنغازي – الكفرة – السودان) وتخصيص التغطية المالية اللازمة من موازنة 2023م،والموافقة على ترفيع المركز الصحي الدافنية إلى مجمع عيادات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

و مجلس الوزراء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركات استشارية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة لمدن (تاجوراء – جنزور – الزاوية – زوارة – الجميل – رقدالين)و اعتماد الملحق رقم 2 المقدم من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بخصوص العقد المبرم مع ائتلاف الشركات المصرية بشأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

كما تم اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل الليبية و وزارة التشغيل والتكوين التونسية في مجال التشغيل وتبادل الأيدي العاملة والتدريب المهني،و منح الإذن للشركة العامة للكهرباء في مباشرة إجراءات التفاوض مع شركة ميدليك لتوريد المواد والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار وتأهيل شبكة الإنارة العامة بالمنطقة الوسطى وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الشبكة في مناطق (مصراتة – تاورغاء – أبوقرين – أبونجيم – سرت – الجفرة).

و منح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد مع شركة (الصناعات الكهربائية) وشركة (ميدلك) لمشروع توريد محطات (11 ك ف )أحادية وثنائية القضبان.

وتم تكليف جهاز تنمية وتطوير المرافق الادارية odac باستكمال وتطوير مستشفى العجيلات العام.

واعتماد نتائج لجنة مبادرة رئيس الوزراء للإقراض والإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي سيتم الإعلان عنهم غداً الخميس، بالإضافة لإعطاء الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوريد عدد 2000 جهاز قارئ لغة برايل لفاقدي البصر.