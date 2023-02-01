نوفا الايطالية تكشفت عن المزيد حول توقيع الاتفاقية النفطية بين طرابلس وروما

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية تقريرا أوردت من خلاله أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن في 28 من شهر يناير عن اتفاقيات الغاز التي وقعتها شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى العاصمة طرابلس .

وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء لعام 2023 تم توقيع اتفاقية النفط مع إيطاليا في عام 2008 وما فعلناه هو إعادة تفعيلها بعد التأخير في السنوات الأخيرة التي تسببت في أعباء كبيرة لكلا الجانبين جاء هذا التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة أجرتها المؤسسة الوطنية للنفط .

وأضافت نوفا الإيطالية أن اتفاقية الغاز البالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار والموقعة في طرابلس بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط تمثل نقطة تحول في موارد الطاقة حيث انتقد البعض هذا الإتفاق وقال بأنه “غير مناسب” و “يتعارض مع المصالح الليبية مما أثار مشاكل قانونية بسبب الطبيعة المؤقتة لحكومة الوحدة الوطنية طرابلس .

ومع ذلك ، فهذه ادعاءات قادمة من شخصيات محرومة من السلطة والتي كان مبعوثة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا ستيفاني ويليامز قد وصفتها بأنها “ديناصورات سياسية” مهددة بالانقراض هذا هو حال وزير النفط محمد عون الذي غاب عن مراسم توقيع الاتفاقيات مع إيطاليا وكذلك مذكرة التفاهم بشأن التنقيب عن المحروقات واستغلالها مع تركيا في أكتوبر عام 2022 .

وأوضحت نوفا أن من وجهة نظر اقتصادية تعتبر الإتفاقية التي وقعتها شركة إيني أساسية بالنسبة لليبيا وربما تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب تدهور الوضع في ليبيا حيث أن حقول الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لمعيشة الدولة تنفد بسرعة .

قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن ليبيا وحدها لا تستطيع توفير الأموال لتطوير الحقول وليس لدينا بديل سوى الاستمرار في هذا الإتفاق كما أن الاتفاقية جيدة لمصلحة ليبيا وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط وأيضًا لأن تكاليف الاستثمار يجب أن تقسم بالتساوي بين ليبيا والشركة الإيطالية وكميات الغاز المتوقع استخراجها ستعوض قيمة حقوق الملكية في الاستثمار في المشروع .

وتابع بالقول أن الإتفاقية جاءت في مواجهة أزمة غاز محلية متوقعة في ليبيا التي تخاطر محطاتها الكهربائية اعتبارًا من عام 2025 .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة” إيني” كلاوديو ديسكالزي أن الإتفاقية ستسمح لنا بإجراء استثمارات مهمة في قطاع الطاقة في ليبيا والمساهمة في التنمية وخلق فرص العمل في البلاد وتعزيز مكانة إيني باعتبارها المشغل الرائد والنشط في ليبيا .

نوفا الايطالية تكشفت عن المزيد حول توقيع الاتفاقية النفطية بين طرابلس وروما

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية تقريرا أوردت من خلاله أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن في 28 من شهر يناير عن اتفاقيات الغاز التي وقعتها شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى العاصمة طرابلس .

وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء لعام 2023 تم توقيع اتفاقية النفط مع إيطاليا في عام 2008 وما فعلناه هو إعادة تفعيلها بعد التأخير في السنوات الأخيرة التي تسببت في أعباء كبيرة لكلا الجانبين جاء هذا التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة أجرتها المؤسسة الوطنية للنفط .

وأضافت نوفا الإيطالية أن اتفاقية الغاز البالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار والموقعة في طرابلس بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط تمثل نقطة تحول في موارد الطاقة حيث انتقد البعض هذا الإتفاق وقال بأنه “غير مناسب” و “يتعارض مع المصالح الليبية مما أثار مشاكل قانونية بسبب الطبيعة المؤقتة لحكومة الوحدة الوطنية طرابلس .

ومع ذلك ، فهذه ادعاءات قادمة من شخصيات محرومة من السلطة والتي كان مبعوثة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا ستيفاني ويليامز قد وصفتها بأنها “ديناصورات سياسية” مهددة بالانقراض هذا هو حال وزير النفط محمد عون الذي غاب عن مراسم توقيع الاتفاقيات مع إيطاليا وكذلك مذكرة التفاهم بشأن التنقيب عن المحروقات واستغلالها مع تركيا في أكتوبر عام 2022 .

وأوضحت نوفا أن من وجهة نظر اقتصادية تعتبر الإتفاقية التي وقعتها شركة إيني أساسية بالنسبة لليبيا وربما تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب تدهور الوضع في ليبيا حيث أن حقول الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لمعيشة الدولة تنفد بسرعة .

قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن ليبيا وحدها لا تستطيع توفير الأموال لتطوير الحقول وليس لدينا بديل سوى الاستمرار في هذا الإتفاق كما أن الاتفاقية جيدة لمصلحة ليبيا وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط وأيضًا لأن تكاليف الاستثمار يجب أن تقسم بالتساوي بين ليبيا والشركة الإيطالية وكميات الغاز المتوقع استخراجها ستعوض قيمة حقوق الملكية في الاستثمار في المشروع .

وتابع بالقول أن الإتفاقية جاءت في مواجهة أزمة غاز محلية متوقعة في ليبيا التي تخاطر محطاتها الكهربائية اعتبارًا من عام 2025 .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة” إيني” كلاوديو ديسكالزي أن الإتفاقية ستسمح لنا بإجراء استثمارات مهمة في قطاع الطاقة في ليبيا والمساهمة في التنمية وخلق فرص العمل في البلاد وتعزيز مكانة إيني باعتبارها المشغل الرائد والنشط في ليبيا .

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية تقريرا أوردت من خلاله أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن في 28 من شهر يناير عن اتفاقيات الغاز التي وقعتها شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى العاصمة طرابلس .

وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء لعام 2023 تم توقيع اتفاقية النفط مع إيطاليا في عام 2008 وما فعلناه هو إعادة تفعيلها بعد التأخير في السنوات الأخيرة التي تسببت في أعباء كبيرة لكلا الجانبين جاء هذا التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة أجرتها المؤسسة الوطنية للنفط .

وأضافت نوفا الإيطالية أن اتفاقية الغاز البالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار والموقعة في طرابلس بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط تمثل نقطة تحول في موارد الطاقة حيث انتقد البعض هذا الإتفاق وقال بأنه “غير مناسب” و “يتعارض مع المصالح الليبية مما أثار مشاكل قانونية بسبب الطبيعة المؤقتة لحكومة الوحدة الوطنية طرابلس .

ومع ذلك ، فهذه ادعاءات قادمة من شخصيات محرومة من السلطة والتي كان مبعوثة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا ستيفاني ويليامز قد وصفتها بأنها “ديناصورات سياسية” مهددة بالانقراض هذا هو حال وزير النفط محمد عون الذي غاب عن مراسم توقيع الاتفاقيات مع إيطاليا وكذلك مذكرة التفاهم بشأن التنقيب عن المحروقات واستغلالها مع تركيا في أكتوبر عام 2022 .

وأوضحت نوفا أن من وجهة نظر اقتصادية تعتبر الإتفاقية التي وقعتها شركة إيني أساسية بالنسبة لليبيا وربما تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب تدهور الوضع في ليبيا حيث أن حقول الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لمعيشة الدولة تنفد بسرعة .

قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن ليبيا وحدها لا تستطيع توفير الأموال لتطوير الحقول وليس لدينا بديل سوى الاستمرار في هذا الإتفاق كما أن الاتفاقية جيدة لمصلحة ليبيا وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط وأيضًا لأن تكاليف الاستثمار يجب أن تقسم بالتساوي بين ليبيا والشركة الإيطالية وكميات الغاز المتوقع استخراجها ستعوض قيمة حقوق الملكية في الاستثمار في المشروع .

وتابع بالقول أن الإتفاقية جاءت في مواجهة أزمة غاز محلية متوقعة في ليبيا التي تخاطر محطاتها الكهربائية اعتبارًا من عام 2025 .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة” إيني” كلاوديو ديسكالزي أن الإتفاقية ستسمح لنا بإجراء استثمارات مهمة في قطاع الطاقة في ليبيا والمساهمة في التنمية وخلق فرص العمل في البلاد وتعزيز مكانة إيني باعتبارها المشغل الرائد والنشط في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية