انخفاض الدولار وقفزة لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 02 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 02 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7319 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2125 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8638 دينار، والدولار الكندي 3.5615 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2516 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2609 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2883 دينار، والدينار التونسي 1.5643 دينار، والدرهم المغربي 0.4682 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: