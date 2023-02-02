رئيس الوزراء يكلف لجنة حكومية لمتابعة أوضاع منطقة العسة الحدودية

وجه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتكليف لجنة حكومية برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بالقيام بزيارة لمنطقة العسة على الحدود الغربية مع تونس وذلك لمتابعة المشاكل التي تعانيها المنطقة ووضع حلول لازمة لها .

يأتي ذلك بعد قيام رئيس الحكومة بزيارة للمنطقة وذلك عقب ترأسه لاجتماع مجلس رئاسة الوزراء الثاني للعام 2023 والذي عقد بمدينة الجميل.

كما تم التطرق لسير عمل بعض من مشاريع عودة الحياة في نهاية اجتماع مجلس الوزراء والتي تم التعاقد عليها وتخصيص المبالغ المالية لها ومنها ما تم البدء في تنفيذه كمشروع تنفيذ مستشفى المدينة في 1 مارس بعد وصول المواد المطلوبة للتنفيذ، و5 مدارس قيد الإنشاء منها 4 تم البدء في خطوات التنفيذ ومدرسة جاري البحث عن موقع للتنفيذ.