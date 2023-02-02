خاص.. مدير إدارة الرقابة بالمركزي يوجه مراسلة هامة لمدراء المصارف بخصوص السيولة .. ويشير إلى تقييمهم بالخصوص

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات مدير إدارة الرقابة والنقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” إلى عدد من المدراء العامون بالمصارف.

وتتضمن المراسلة بأنه في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع السيولة في فروع ووكالات المصارف العاملة في ليبيا وبالأخص التابعة لهم لوحظ تدني مستوى توفير السيولة في بعض الفروع والوكالات المصرفية في الأونة الأخيرة مما أثر بالسلب على احتياجات المواطنين من السيولة وضعف الخدمات المقدمة لهم بشكل ملحوظ بالرغم من نجاح مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة بتوفير السيولة خلال عامي 2021-2022 .

عليه طالب وبشكل عاجل إيلاء الموضوع الاهتمام الكامل بتوفير السيولة بكافة الفروع والوكالات التابعة بشكل يومي ومستمر، وتجنب اصطفاف المواطنين في طوابير أمام المصارف وسرعة التواصل مع أقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام احتياجاتهم من السيولة، وستتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد وإدارة الإصدار متابعة أوضاع السيولة عن كتب وبشكل دوري ومستمر ويعتبر توفير السيولة بمصرفهم محل تقييم أداء الإدارة التنفيذية للمصرف مستقبلاً من قبل مصرف ليبيا المركزي.

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