الوطنية للنفط: إنتاج الغاز سينحدر إلى النصف في 2025 وسندخل في إظلام تام في 2027 إذا لم نطور الحقول

طلب شركة إيني تعديل الاتفاقية لاسترجاع الحد الأقصى للتكاليف قامت المؤسسة بتشكيل فريق من الخبراء وتقدم مقترح بعد إجراء الجدوى الاقتصادية المطلوبة لإدارة مجلس المؤسسة, وقاموا بدراسة الخيارات التي قدمتها اللجنة وإجراء توصية للمجلس الأعلى للطاقة الممثل لجهات ذات العلاقة، وتم مباركة التعديل وإحالته إلى مجلس الوزراء بصفته صاحب القرار، وتم التصويت بالإجماع من قبل مجلس الوزراء بعد تقديم العرض.

وأضاف عضو مجلس المؤسسة أن 62‎%‎ من إنتاج ليبيا من الغاز وهو الأساس في توليد الطاقة الكهربائية يأتي من المنطقة D ومجمع مليتة و1،7 مليار متر مكعب يتم إنتاجه من المنطقة D وهذا الإنتاج في انحدار كبير ومع حلول سنة 2025 سينحدر الإنتاج إلى قرابة نصف ما يتم إنتاجه اليوم، وأن الحلول التي تراها المؤسسة الوطنية للنفط هي تطوير الحقول “أ ، هـ ” وإذا لم يتم التطوير مع سنة 2027 ستدخل البلاد في إظلام تام.

وختم الصادق تصريحه أن تجهيز المنصات وحفر الآبار يحتاج من 3 إلى 4 سنوات وأن تغذية محطات توليد الكهرباء اليوم يحتاج إلى 960 مليون متر مكعب من الغاز فلهذا أمر تطويري يتعلق بالأمن القومي، ولهذا اتخذت المؤسسة هذا القرار؛ لأننا في صراع مع الوقت، وفق قوله.