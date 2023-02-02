المركزي: انخفاض الدولار وارتفع اليورو وثبات الإسترليني

الوطن| رصد

تراجع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 4.73 دينار مقابل 4.75 دينار، أمس الأربعاء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 5.21 دينار مقارنة بـ5.17 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، أمس، وصعد الدينار التونسي إلى 1.56 دينار ليبي من 1.55 د‫ينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: