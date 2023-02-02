المركزي: انخفاض الدولار وارتفع اليورو وثبات الإسترليني

الوطن| رصد
تراجع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 4.73 دينار مقابل 4.75 دينار، أمس الأربعاء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع اليورو إلى 5.21 دينار مقارنة بـ5.17 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، أمس، وصعد الدينار التونسي إلى 1.56 دينار ليبي من 1.55 دينار أمس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7319 د.ل
|4.7438 د.ل
|4.7201 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2125 د.ل
|5.2255 د.ل
|5.1994 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8638 د.ل
|5.8785 د.ل
|5.8492 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5615 د.ل
|3.5704 د.ل
|3.5526 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3803 د.ل
|3.3887 د.ل
|3.3718 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.2166 د.ل
|5.2296 د.ل
|5.2035 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4589 د.ل
|0.4601 د.ل
|0.4578 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4786 د.ل
|0.4798 د.ل
|0.4774 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7006 د.ل
|0.7023 د.ل
|0.6988 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.68 د.ل
|3.69 د.ل
|3.67 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2609 د.ل
|1.2641 د.ل
|1.2578 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2883 د.ل
|1.2915 د.ل
|1.2851 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5643 د.ل
|1.5682 د.ل
|1.5604 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.349 د.ل
|0.35 د.ل
|0.348 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4682 د.ل
|0.4693 د.ل
|0.467 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.3 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.008 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.678 د.ل
|0.678 د.ل
|0.678 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2516 د.ل
|0.2522 د.ل
|0.2509 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7048 د.ل
|0.7066 د.ل
|0.703 د.ل
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