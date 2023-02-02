البدء في المرحلة الثانية من مشروع طريق الكورنيش البحري جنزور

كشف مدير مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة طرابلس عبد الفتاح الغضبان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع طريق الكورنيش البحري ببلدية جنزور وذلك بعد الانتهاء من أعمال التنظيف ورفع المخلفات وتهيئة الأرض، مضيفاً بأن طول المسار يصل إلى 8.5 كيلومتر، حيث يمتد من جسر كوبري 17 إلى قرية المغرب العربي ضمن خطة اللجنة لحل المختنقات.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأنه من المتوقع أن تفتتح المرحلة الخامسة من مشروع طريق عين زارة التي تمتد من جزيرة القرقني إلى مفترق النادي الدبلوماسي نهاية شهر فبراير الجاري.