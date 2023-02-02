بعد 11 عام من الإغلاق، مصنع الإيثيلين بشركة رأس لانوف يعود للعمل في مارس المقبل

كشف مدير قسم المتابعة بمصنع الايثيلين التابع لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز محمود المغربي عن قرار بإعادة تشغيل المصنع مارس القادم بعد توقف دام 11 عاماً بسبب خلافات حول ملكية مصفاة رأس لانوف .

وأضاف المغربي لتطبيق بكم الإخباري بأن التجهيزات تضمنت تحوير بعض المسارات وتعديلها لتفريغ مادة الديزل والتي سيتم بها تشغيل مصنع الايثيلين، مضيفا بأن الشركة تهدف إلى إنتاج 330 ألف طن سنويا من غاز الايثيلين، إضافة إلى منتجات أخرى مثل البروبيلين، خليط، رباعي الكربون، الجازولين الحراري، زيت الوقود الحراري.

وكانت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي بدء تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الايثيلين، بعد نجاح التجارب التشغيلية.