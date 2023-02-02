خاص.. مُصمم “منظومة دليل المحفوظات للأرشفة الإلكترونية” يوضح لصدى تفاصيلها والمؤسسات التي استهدفتها

صرح مستشار تقنية معلومات ومطور نظم وخبير أنظمة الأرشفة الإلكترونية “عاطف معاوية زينوبة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن ابتكاره لمنظومة “الدليل 1.0” ، حيث قال: هي منظومة أرشيف إلكتروني تم تصميمها في بيئة الأعمال وقمت بتطويرها وإدخال العديد من المميزات لها، كما أنها تُعد نقطة البداية والمكملة في أي خطط للتحول الرقمي في المؤسسات العامة والحكومية والخاصة، وتعتبر من المنظومات المتميزة في السوق الليبي وتعمل في بعض من البنوك المحلية والشركات الخاصة والجهات الحكومية بصورة فعلية.

وأضاف موضحًا بأنه من أهم ما يميزها أنها صممت وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير المواصفات القياس الدولية، مثل معيار رقم (أيزو ISO 15489) ، ومعيار رقم (أيزو ISO 27001)، وكذلك المنظومة تعمل بنظام التشفير المحكم وذلك لحمايتها من أية مخاطر محتملة، وتحتوى على مصفوفة فك التشفير مع البرنامج source code، وتوفر فترة دعم مجانية وتدريب المصاحب لفترة التشغيل المبدئي وقبل المباشرة الفعلية بالعمل بها.

وأستطرد “زينوبة” قائلًا: من ضمن المؤسسات التي تم تركيب المنظومة بها هي مصرف النوران، وشركة خطوط التقنية، ووزارة الزراعة، وجاري تسويقها في جميع الجهات الحكومية والمصارف والشركات ومؤسسة النفط باعتبارهم من أكثر المؤسسات المهتمة بالأرشيف، ونحن بصدد العديد من الاتفاقات.

ختم الحديث قائلًا: منظومة “دليل 1.0 ” في الوقت الحالي تُعتبر مطلب من قبل العديد من الجهات، حيث أن هذه الفترة هي فترة تحول رقمي وكبداية له يلزم وجود أرشيف إلكتروني بكافة المؤسسات .

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