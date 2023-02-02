مساعي لحماية الأصول والاستثمارات الليبية في الخارج

عُقد أمس الأربعاء 1 فبراير 2023 اجتماع مُوسع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة للاستثمار علي محمود لبحث بعض الملفات المهمة التي تخص استثمارات وأملاك ليبيا بالخارج التي تتعرض للمخاطر في بعض الدول، والإجراءات الممكن اتخاذها بالخصوص.

ونبّه رئيس الديوان خلال الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من قبل المؤسسات السيادية، لتفادي تعرض بعض الاستثمارات للتقاضي، والنزاع مع أطراف أخرى، وإعادة النظر في الاستثمارات غير المجدية لاسيما في ظل ارتفاع مصاريف التقاضي، واستمرار القيود على المؤسسة الليبية للاستثمار.