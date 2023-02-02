تعرف على موعد الاعلان عن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى من مبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة

كشفت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية موعد الاعلان عن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى من مبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وقالت المنصة في تنويه صادر عنها أن موعد الإعلان على قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى (باستحقاق 25 ألف مستفيد) لمبادرة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة للإسكان الشبابي والأسرالمحتاجة، سيكــون اليـــوم الخميـــس عند الساعة الــ4.00 الرابعة مساءً.

وأعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوم أمس عن انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بإتمام استحقاق 25 ألف مستفيد.