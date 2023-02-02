الجمارك الجزائرية تنفى تعطيل عبور الليبيين وتواصل المحاولات لافتتاح معبر غدامس- الدبداب

نفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية في بيان لها، أمس الأربعاء 1 فبراير 2023،تعطيل عبور الليبيين القادمين إلى الجزائر، مؤكدة حرصها الدائم على راحة الليبيين الوافدين للجزائر.

ويتزامن هذا البيان مع وجود أخبار متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، و شكاوى من عدد من المواطنين بمنع سيارات الليبيين من الدخول للجزائر، ووجود إجراءات معقدة في المعابر الحدودية.

يشار إلى أن السلطات الليبية والجزائرية، تواصلا خلال عدة اجتماعات في السابق، لإعادة افتتاح معبر غدامس – الدبداب، أمام حركة مرور السلع والبضائع، وتنقل حركة المواطنين بعد إقفاله من الجزائر في عام 2014.