مُربو الإبل و الأغنام في أوباري يبحثون سبل حماية أشجار الطلح من التعديات

عقد مدير جهاز تنمية المراعي الطبيعية فرع أوباري أمس الأربعاء 1 فبراير 2023، اجتماعاََ ضم عدد من مُربي الإبل و الأغنام لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة برعي الحيوانات في المنطقة المُمتدة من منطقة الحطية باتجاه الشرق و حتى مدينة أوباري باتجاه الغرب.

كما تم مناقشة التعديات المستمرة على أشجار الطلح من قبل مجموعات تنشط في تجارة الفحم للعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها لإيقاف حملة القطع المُمنهج التي تتعرض لها هذه الأشجار المُعمرة باعتبارها من أحد أهم الأشجار، التي تحافظ على استقرار و توازن البيئة، و تُسهم بشكل كبير في المحافظة على الغطاء النباتي بالمنطقة.

وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية ،للحفاظ على المناطق الرعوية التي تتواجد بها الحيوانات بمختلف أنواعها للمحافظة على البيئة و النظام البيئي.