ارتفـاع ملحـوظ لأسعـار الذهـب في السـوق الليبي اليوم الخميس 02 فبراير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس) 2023/02/02م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

آونصة الذهب ب1957.4 $

اسعار كسر الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب235.00 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 21 ب274.20 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 22 ب285.33 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 24 ب313.3 دينار ليبي

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2182 دينار ليبي

سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:

ب255 ~270 دينار ليبي

▪️ذهب مستعمل 21

ب 290 ~310 LYD

سعر الذهب الجديد:

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب320 ~340 LYD

سعر كسر الفضة:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ليبي