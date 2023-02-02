شكشك: منصب رئيس ديوان المحاسبة غير مغري لأنه لا يوجد فيه فساد

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن القول إننا تساهلنا مع حكومة الدبيبة في غير محله على الإطلاق، ونحن لا نحاول التورط في الصراعات السياسية رغم تأثرنا بها.

وأضاف شكشك في مقابلة تلفزيونية أن توسع الإنفاق في المرتبات تم دون دراسة مسبقة أو تحسين لواقع الخدمات.

وكشف شكشك أن قيمة المبلغ المودع600 مليون دولار شهريًا قيمة المبلغ المودع في الحساب الخارجي لشراء المحروقات.

وقال شكشك أن تكلفة دعم المحروقات عالية جدًا وأسبابها التهريب وارتفاع أسعار النفط.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن الدعم أرهق الميزانية الليبية ويجب أن يوجه الدعم للقطاعات الحيوية والصناعية.

وأضاف “الفساد الآن أكبر من أي وقت مضى ومعالجته عبر التحقق ووضع برامج الإصلاح”.

وشدد شكشك على أن منصب رئيس ديوان المحاسبة غير مغري لأنه لا يوجد فيه فساد، حيث تقدم له 4 ملفات فقط رغم مدة الإعلان الطويلة. (لقاء تليفزيوني)