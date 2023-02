“الصور” يؤكد بحرص النيابة العامة على على تحقيق أغراض التي أُنشيء من خلال مركز البحوث الجنائية

أكد النائب العام”الصديق الصور” اليوم الخميس خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية و التدريب، على حرص هيئة النيابة العامة على تحقيق أغراض التي أُنشيء المركز من أجلها، وذلك بحوكمة الخطوات التأسيسية للمركز لينهض بأعبائه عبر المسارات التي خُطِّطَ لها ضماناً لجودة المخرجات التأسيسي.

وتم خلال الاجتماع استعراض بنود جدول الاعمال وقرارات منها اعتماد السياسة العامة للمركز ومحاور ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز للسنوات 2023، 2025 ، وكذلك إحالة مقترح الخطة التدريبية للعام الجاري على المجلس العلمي لإبداء مقترحاته في شأنها .

