المنفي يلتقي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز

طرابلس 02 فبراير 2023 (وال) – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، ممثلي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، ورؤساء اتحادات عمال الشركات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الحاضرين أثنوا على مجهوداته في قيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي وصونها من كل التجاوزات في الداخل والخارج.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة والعطاء الذي يتميز به العاملين بقطاع النفط والغاز، وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للشعب الليبي، مؤكداً دعمه للاتحاد ووقوفه إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال