منح 25 ألف قرض سكني وقطع اراضي للمستفدين من المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

بدأت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تسليم القروض والأراضي السكنية للمستفدين من المبادرة وعددهم 25000 ألف من أصل، 506,677 ألف شخص مسجل في منظومة القروض والذين تنطبق عليهم شروط الإقراض.

وسيتم تسليم 18000 ألف شخص قروض سكنية بقيمة 150,0000 ألف دينار ليبي، بينما سيتحصل 7000 آلاف شخص على قطع أراضي في كافة مدن ومناطق ليبيا، حيث بلغت نسبة الأسر المحتاجة في المرحلة الأولي 75 % و25% للشباب.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه يجب على لجنة المبادرة الأسراع في تجهيز المرحلة الثانية بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة تسليم الصكوك فوراً للمستفدين دون أي عراقيل.

يشار إلى أنه سوف تصل رسالة نصية للمستفدين من المرحلة الأولى من المبادرة، عبر أجهزة الهاتف المحمول، بها مكان وموعد استلام القروض، من قبل فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري في كافة مناطق ليبيا.